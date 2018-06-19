ЧМ-2018: Сенегал сенсационно обыграл Польшу 4 19.06.2018, 20:04

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Сборная Сенегала обыграла команду Польши со счетом 2:1.

Сборная Польши уступила команде Сенегала в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 в России.

Первый мяч в ворота польской команды влетел в концовке первого тайма встречи – снаряд в свои ворота срезал защитник сборной Польши Тьяго Ционек.

Во втором тайме Мбайе Ньянг удвоил преимущество сенегальцев, воспользовавшись ошибкой Войцеха Щенсны.

За пять минут до окончания основного времени матча Гжегош Крыховяк сумел сократить отставание Польши, но счет 1:2 в итоге остался окончательным.