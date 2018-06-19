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Bloomberg: США планируют выйти из Совета ООН по правам человека

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  • 19.06.2018, 20:14
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Заявление представителей США будет сделано уже в ближайшие часы.

США планируют объявить о выходе из Совета ООН по правам человека. По данным Bloomberg, официальное заявление представителей США будет сделано уже в ближайшие часы, передает РБК.

США в ближайшие часы объявит о выходе из Совета ООН по правам человека, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в администрации президента Дональда Трампа.

По данным агентства, объявят об этом глава Госдепа Майк Помпео и постоянный представитель Вашингтона при ООН Никки Хейли.

Агентство также указывает, что Вашингтон ранее неоднократно критиковал этот орган ООН за предвзятое отношение к Израилю. Совет, в свою очередь, критиковал США за жесткую иммиграционную политику, которую ведет администрация Трампа.


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