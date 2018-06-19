На Миорщине фермеры борются с властями за землю 19.06.2018, 20:19

Местные власти отдали предназначенный для сельского хозяйства участок бизнесмену.

Участок земли, который когда-то принадлежал колхозу, Миорские власти выделили частному лицу для строительства дома. Фермеры из близкого хозяйства бьют тревогу, так как боятся, что такое соседство помешает им работать. Есть и другие причины для беспокойства.

Зенон и Лариса Маркевичы борются с местными властями за кусок земли рядом со своим фермерским участком в урочище Новолака на Миорщине, где они живут уже три десятка лет. С 2000-го года фермеры безрезультатно просят Миорский райисполком выделить этот участок им, чтобы пасти там коров и овец.

Полтора года назад выяснилось, что этот участок выделен бизнесмену Сергею Тюленину для строительства частного дома. Фермеры считают, что местные власти сделали это незаконно, так как это колхозная земля, и должна использоваться для ведения сельского хозяйства, а не для застройки.

Продолжение – в видео «Белсата».