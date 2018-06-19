Состояние всех миллионеров впервые превысило $70 триллионов 2 19.06.2018, 20:49

К 2025 году эта сумма может составить уже 100 триллионов долларов.

Об этом говорится в докладе консалтинговой компании «Capgemini», передает pl.com.ua.

По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на 10,6 процента.

При этом, согласно прогнозам компании, к 2025 году эта сумма может составить уже 100 триллионов долларов. Почти треть состояния миллионеров хранится в акциях.

Само количество долларовых миллионеров выросло за прошлый год почти на 10 процентов — теперь их более 18 миллионов человек. Три четверти новых миллионеров пришлось на Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Богатые люди не потеряли интерес к криптовалютам — 29 процентов опрошенных миллионеров охарактеризовали свой интерес к ним, как «высокий». По данным аналитиков, инвестиции в криптовалюты достигли рекордного уровня.