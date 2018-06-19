Азаренко победила Фегель в первом круге турнира в Испании 2 19.06.2018, 20:56

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Для белоруски это был первый поединок на траве в текущем сезоне.

Звезда белорусского и мирового тенниса Виктория Азаренко переиграла Стефани Фегель из Швейцарии в матче первого круга турнира в Испании — 6:7, 6:3, 7:5, передает «Прессбол».

Следующей соперницей белоруски 21 июня станет Люси Шафаржова (53 ВТА).

Mallorca Open, WTA International, $226,750, Санта Понса, Испания. 1-й круг

Виктория Азаренко (85 ВTA, Беларусь) — Стефани Фегель (93 ВTA, Швейцария, LL) — 6:7, 6:3, 7:5