Gazeta Polska: На Nord Stream 2 заработают только друзья Путина 19.06.2018, 21:01

Российский Сбербанк опубликовал отчет, который ставит под сомнение рентабельность стратегических проектов «Газпрома».

Gazeta Polska пишет о том, что российский Сбербанк опубликовал на своем интернет-портале отчет, который не понравился властям в Кремле. Он ставит под сомнение рентабельность стратегических проектов «Газпрома». В отчете, в частности, говорится, что на строительстве Nord Stream 2 заработают, главным образом, подрядчики, а это, прежде всего, – что является секретом полишинеля – друзья президента Владимира Путина, передает «Радио Польша».

Издание отмечает, что документ быстро исчез с портала Сбербанка, а ответственный за его подготовку работник и один из авторов Алекс Фак потерял работу. Уволили также его начальника, а Герман Греф, глава Сбербанка, вынужден был звонить и извиняться перед Геннадием Тимченко, одним из участников контракта Nord Stream 2 и другом Путина.

Gazeta Polska приводит также слова Джона Хербста, публициста издания The National Interest о том, что санкции США против России и разница во мнениях внутри ЕС по вопросу Nord Stream 2 способствуют тому, что инвестиция «Газпрома» становится более маловероятной, чем когда-либо.