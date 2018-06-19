Европа сократила импорт российской нефти 19.06.2018, 21:33

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Европейские страны сократили закупки российской нефти суммарно на 16%.

Недовольство европейскими партнерами российской нефтью сорта Urals начинает обретать серьезный не только информационный, но уже и количественный эффект.

Так, согласно данным за I квартал 2018 года европейские страны сократили закупки российской нефти суммарно на 16%. В частности, из Приморска было отправлено на 24% меньше нефти, чем за тот же период 2017 года, из Новороссийска на 17% меньше, а из Усть-Луги поставки сократились на 26%, передает sprotyv.info.

Примечательно, что Восточная Европа с января по май этого года сократила импорт российской нефти лишь на 1%.

Что интересно, причиной отказа от российской нефти стали не санкции или бойкот страны-агрессора, а качество поставляемого сырья, несоответствующее ГОСТ. К примеру, содержание серы в российской нефти не только достигает 1,75% при придельном значении 1,8%, но порою составляет 1,81%-1,85%. Нефть же поставляемая морским путем из того же Новороссийска демонстрирует завышенную плотность 877,7-878,3 килограмма на кубометр при 15 °C, при допустимом значении 873,5 кг/ м³.