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Павел Северинец: Защитнику Куропат предлагали деньги за прекращение протестов

  • 19.06.2018, 21:38
Фото: svaboda.org

По словам политика, приостановление акции пытались купить.

Активистам, которые продолжают пикетировать ресторан «Поедем, поедим» возле места массовых расстрелов в урочище Куропаты, предлагали деньги за прекращение блокады, заявил сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец, передает «Белсат».

Тем временем к горячему обсуждению нравственности такой площадки присоединились и главные бизнесмены Беларуси, и даже Минкульт.

Пикетирование ресторана «Поедем, поедим» продолжается уже третью неделю. Активистов, которые под пристальным надзором милиции пытаются блокировать площадку, осталось меньше десятка. Но раздражают владельцев они, как и раньше. По словам Павла Северинца, приостановление акции пытались купить.


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