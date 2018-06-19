Франция и Германия подписали декларацию о создании бюджета еврозоны 19.06.2018, 21:51

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель

Макрон и Меркель подписали совместную декларацию.

Германия и Франция договорились о формировании с 2021 года бюджета еврозоны. Об этом говорится в декларации, которую лидеры стран Ангела Меркель и Эммануэль Макрон 19 июня подписали во дворце Мезеберг в окрестностях Берлина, передает gordonua.com.

Текст "Мезебергской декларации" опубликован на сайте канцлера ФРГ.

"Мы предлагаем создать бюджет еврозоны в рамках Европейского союза для содействия конкурентоспособности, конвергенции и стабилизации в зоне евро, начиная с 2021 года.

Решение о взносах в бюджет будет приниматься на основе переговоров. Наполнение планируется как из национальных взносов членов ЕС, так и из перераспределения налоговых поступлений и общеевропейских ресурсов. Бюджет еврозоны будет рассчитываться на многолетней основе", – сказано в документе.

Согласно идее Меркель и Макрона, бюджет может служить источником инвестиций или замещать при необходимости те или иные расходы национальных бюджетов стран зоны евро. Решения о расходах должна будет принимать Европейская комиссия.

Частью программы создания бюджета еврозоны ФРГ и Франция предлагают сделать общеевропейский фонд стабилизации безработицы на случай серьезных экономических кризисов.

Работу над проектом на уровне правительств двух стран планируют начать в декабре 2018 года.

В сентябре 2017 года Макрон представил план масштабной реформы ЕС до 2024 года. Он предусматривает создание общего для стран еврозоны бюджета для совместных инвестиций и обеспечения стабильности во времена экономических потрясений, а также введение должности министра финансов и парламентского надзора на европейском уровне.

В декабре президент Франции и канцлер Германии договорились представить план реформы зоны евро до марта 2018 года, но этого не произошло.

В настоящее время в 19 странах Евросоюза официальной валютой является евро.