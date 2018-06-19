Салах выложил боевое видео перед матчем со сборной России
- 19.06.2018, 21:52
Нападающий сборной Египта отметил роль болельщиков и выразил свою готовность к матчу.
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах опубликовал в своем Instagram видео перед предстоящим матчем со сборной России. В нем он рассказал об этапах своей карьеры, отметил роль болельщиков и выразил готовность встретиться с соперниками на поле.
«Готов к завтрашнему дню», — подписал ролик футболист.
Команды России и Египта играют в Санкт-Петербурге. После первого тайма счет 0:0.