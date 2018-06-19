закрыть
19 июня 2018, вторник, 23:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Салах выложил боевое видео перед матчем со сборной России

  • 19.06.2018, 21:52
Мохамед Салах

Нападающий сборной Египта отметил роль болельщиков и выразил свою готовность к матчу.

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах опубликовал в своем Instagram видео перед предстоящим матчем со сборной России. В нем он рассказал об этапах своей карьеры, отметил роль болельщиков и выразил готовность встретиться с соперниками на поле.

«Готов к завтрашнему дню», — подписал ролик футболист.

Команды России и Египта играют в Санкт-Петербурге. После первого тайма счет 0:0.


популярное за неделю

Мнение

Вулканический синдром
Вулканический синдром Владимир Горбулин
Чемпионат Путина и призрак Брежнева
Чемпионат Путина и призрак Брежнева Константин Эггерт
В гимназию за коньяком
В гимназию за коньяком Ирина Халип
Водораздел
Водораздел Аркадий Бабченко