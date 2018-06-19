100-граммовые раки обошлись случчанам в 36 рублей за штуку 6 19.06.2018, 22:15

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Пойманные раки обошлись местным жителям очень дорого.

За три последние недели работники Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели восемь полевых контрольных мероприятий и составили несколько административных протоколов на нарушителей. В двух случаях пойманные раки обошлись местным жителям очень дорого, передает nn.by.

Около 12 часов ночи 5 июня 30-летний случчанин при помощи фонаря и остроги ловил раков в реке Сивельга возле деревни Великий Быков. Вред природе от незаконно добытой особи (0,1 кг) — 36,75 рубля.

На следующий день в этом же месте раков ловил 52-летний житель Слуцка. Он успел поймать две особи (0,2 кг). Они ему обошлись в 73,5 рубля.