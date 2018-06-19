Премьер Польши - канцлеру ФРГ: «Северный поток-2» - это не диверсификация, а монополизация 19.06.2018, 22:16

Матеуш Моравецкий

Польша четко подчеркивает риски, связанные со строительством «Северного потока - 2».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель подчеркнул, что "Северный поток-2" - это дальнейшая монополизация, а не диверсификация.

"Мы в одной группе относительно взглядов на климат и многих европейских тем", - цитирует премьера “Польське Радіо”. Он добавил, что переговоры были связаны с ключевыми вопросами, в частности, миграцией: "Мы пытаемся найти консенсус по этому вопросу".

Польский премьер также отметил важность темы газопровода "Северный поток-2": "Мы постоянно стараемся напоминать о том, что это опасность для Украины и всей Европы; это дальнейшая монополизация поставок газа, а не диверсификация", - подчеркнул польский премьер.

По словам главы польского правительства, канцлер Германии "под влиянием Польши, по меньшей мере с апреля, изменила риторику и вступила в очень активный диалог с Украиной".

"Раньше речь не шла о том, чтобы гарантировать определенную часть транзита газа по украинским газопроводам", - отметил он, добавив, что послы Ангелы Меркель в Украине показывают большую важность украинских газопроводов.

Польский премьер также заметил, что Польша четко подчеркивает риски, связанные со строительством "Северного потока - 2". "Мы надеемся на жесткую позицию нескольких стран. Надеемся, что "Северный поток-2" и дискуссия вокруг него как часть третьего энергетического пакета будет внесена в газовую директиву", - отметил он.

"Мы подчеркиваем важность развития на самом деле диверсифицированных источников. Польша очень надеется на балтийский газопровод. Он реализуется в соответствии с планом. Мы очень довольны сотрудничеством с Норвегией, Данией по этому вопросу", - добавил глава польского правительства.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.