«Сочиняйте мечты, все обязательно сбудется» 19.06.2018, 22:44

Белоруска едет в Китай за титулом «Миссис земной шар».

«Умница, спортсменка и просто красавица!» Именно так хотелось бы представить участницу от Беларуси, гомельчанку Ксению Анапреенко, на конкурсе красоты мирового значения. Высшее экономическое образование, собственный ресторанный бизнес, кандидат в мастера спорта по конному спорту – это все о нашей соотечественнице, которая в конце ноября отправится в Китай, чтобы побороться за титул Mrs. Globe – 2018 («Миссис земной шар»).

Международный конкурс красоты для замужних дам Mrs. Globe в нынешнем году пройдет в 22-й раз. Первой его победительницей стала американка Трейси Кембл. Сегодня она – владелица конкурса, имеет звание доктора, издает собственные книги о психологии и красоте. Миссис Кембл создала и свой фонд, который помогает женщинам, пострадавшим от насилия в семье, – W.I.N. Foundation, пишет mlyn.by.

Кстати, самой красивой женщиной мира по мнению строгого и компетентного жюри, получившей титул Mrs. Globe – 2017 уже была наша соотечественница из Гродно, мама троих детей, учительница математики, первая «Мисс Беларусь – 98» Светлана Кузнецова. Собственно, благодаря Светлане конкурс приобрел невероятную популярность среди белорусок. С каждым годом все больше замужних красавиц стремятся принять участие в Mrs. Globe в надежде примерить корону победительницы. Однако в отличие от конкурсов красоты для холостячек, где, пожалуй, внешность играет самую важную роль, участницам Mrs. Globe надо проявить себя всесторонне. Творческий номер, выступление по теме «Насилие в семье», кулинарный конкурс и многое другое. Узнаем же, чем будет удивлять на Mrs. Globe – 2018 конкурсантка от Беларуси Ксения Анапреенко.

– Ксения, как пришли в мир красоты? В жизни были конкурсы ранее?

– В юности я посещала модельную школу, принимала участие в различных показах и фотосессиях. А в 2015-м стала финалисткой среди замужних красавиц моего родного Гомеля, завоевала титул «Миссис молодая мама».

– У вас есть дети?

– Да, сын Алексей, скоро ему исполнится 5 лет. И благодаря ему в жизнь пришло новое хобби: я интересуюсь разными методиками развития детей. С каждым годом, по мере того как растет сын, я все больше углубляюсь в эдакий мир детства, много нового и интересного узнаю о наших маленьких непоседах.

Фото из личного архива Ксении Анапреенко

– Расскажите о вашей семье.

– С мужем мы познакомились на свадьбе у нашей родственницы. Обстоятельства сложились таким образом, что я долгие годы знала его семью, а он – мою, но о существовании друг друга мы не догадывались. Так вот, на свадьбе я поймала букет невесты, а мой тогда еще потенциальный муж – подвязку. Кстати, у нас одни и те же крестные родители. (После этого попробуй не верить в судьбу!) В этом году мы пошли на очень ответственный шаг – приняли таинство венчания. Обвенчались мы зимой, все очень напоминало настоящую сказку. Кстати, наши крестные снова благословили нас и стали нашими свидетелями на венчании.

Фото из личного архива Ксении Анапреенко

– Ксения, почему вы решили принять участие в международном конкурсе красоты Mrs. Globe?

– Я с самого детства хотела принять участие в каком-нибудь масштабном и значимом конкурсе красоты, но о таком престижном даже не мечтала. До сих пор не верю, что это все наяву и происходит именно со мной. Зато теперь я с уверенностью могу сказать: «Сочиняйте мечты, все обязательно сбудется».

– Уже началась подготовка к конкурсу?

– Да, подготовка в полном разгаре, несмотря на то, что конкурс состоится только в конце осени. Регулярные занятия в спортивном зале, английский 4 раза в неделю и многие другие познавательно-творческие пункты появились в моем ежедневном расписании. Я всю жизнь углубленно изучала немецкий язык, поэтому теперь задача передо мной стоит не из простых, но никто и не говорил, что будет легко.

– Кто в вашей команде?

– Моя команда – это мой муж. И не только во время подготовки к конкурсу, но и просто по жизни.

– Чем думаете удивить мировую общественность, ведь нужно сделать презентабельную визитку, подготовить творческий номер и многое другое?

– Пока не хочу открывать все карты. Расскажу обо всем обязательно, но несколько позже.

– Белоруски всегда достойно выступают на международных конкурсах красоты и грации. Как оцениваете собственные шансы?

– Саму себя оценивать сложно, ведь со стороны всегда виднее. Могу лишь с уверенностью сказать, что сделаю все от меня зависящее, чтобы мое выступление было достойным.

– На мнение жюри подобных конкурсов влияет и тот факт, занимается ли участница благотворительностью. Вы об этом знаете?

– Да, конечно, знаю. Благие дела в моей жизни появились не вчера. То есть я занимаюсь благотворительностью не только потому, что решила принять участие в конкурсе. Это зов души и уже давно. Мы строим церковь в Гомеле – храм святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (покупаем материалы, оплачиваем труд рабочих). В детстве икона с их изображением была моей любимой. А теперь я счастлива чувствовать себя причастной к такому великому делу.

– Ксения, на подобном конкурсе надо быть всегда в полной боевой готовности: по несколько раз на день менять образы. Гардероб для конкурса уже продуман? Уже известно, кто из дизайнеров займется вашими нарядами?

– Дизайнера или дизайнеров (не знаю, сколько их будет) я пока не выбрала. На финал уже приобрела платье. Время еще есть.

– Чего вообще ждете от конкурса Mrs. Globe?

– Жду праздника, новых знакомств, впечатлений и возможностей.

– Ксения, а какая у вас мечта?

– Мечта самая важная и самая банальная одновременно – это большая семья, дом, ужины за круглым столом и два лабрадора на зеленой лужайке. Хочу добиться всего того, что подразумеваю под многообещающим словом «счастье»!

Фото из личного архива Ксении Анапреенко

– Что, по-вашему, означает фраза, так любимая всеми конкурсантками на конкурсах красоты: «Мир во всем мире»?

– Отвечу другой фразой: «Если вы хотите осчастливить весь мир, идите домой и любите свою семью». Мир во всем мире начинается с сердец каждого из нас.