Берлин и Париж выступили за создание Совета безопасности ЕС 19.06.2018, 22:52

Германия и Франция признали рост числа новых вызовов для Европейского союза.

Франция и Германия выступают за развитие новых форматов сотрудничества стран ЕС, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой правительства ФРГ по итогам межправительственных консультаций двух стран. В частности, Париж и Берлин поддерживают создание Совета безопасности ЕС, передает РБК.

В совместном заявлении двух стран подчеркивается, что в последние годы союз сталкивается с новыми угрозами. К их числу относятся растущая миграция, «изменяющаяся среда безопасности, конкурентоспособности и инноваций, цифровая революция и необходимость сделать зону евро более устойчивой. «Франция и Германия разделяют убежденность в том, что единственным адекватным ответом на эти вызовы является европейское сотрудничество. Несогласованные меры, принимаемые на национальном уровне, приводят только к неудаче и разъединению», — говорится в документе.

В свете новых вызовов страны ЕС испытывают необходимость в обсуждении новых форматов сотрудничества. К их числу Париж и Берлин отнесли дискуссии о создании Совета безопасности Союза. Кроме того, страны ЕС должны «продолжать совместные усилия по развитию военного потенциала». Как отмечается в заявлении, речь идет о совместной разработке танка нового поколения (Main Ground Combat System, MGCS) и проекта перспективного истребителя (Future Combat Aerial System, FCAS). Кроме того, Париж и Берлин подчеркнули необходимость выработки общей «стратегической культуры» стран ЕС. Германия и Франция выступили за продолжение урегулирования ситуации на Украине в «нормандском формате» в интересах «стабилизации ситуации на востоке Украины и сохранения территориальной целостности Украины».

Как отмечает Bloomberg, одним из важных элементов прошедших франко-германских переговоров стало принципиальное согласие Парижа и Берлина на разработку общего бюджета ЕС и усиление роли Европейского стабилизационного механизма в разработке и мониторинге программ финансовой помощи.

Переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель состоялись 19 июня в преддверии саммита ЕС, намеченного на конец июня. Одной из планируемых тем саммита должна стать реформа европейской миграционной системы. Как отмечает Die Welt, эта же тема затрагивалась на переговорах лидеров Германии и Франции. Одним из ключевых вопросов являются меры по блокированию смены страны пребывания после получения убежища.