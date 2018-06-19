Как иллюзионист из Беларуси удивляет канадцев и американцев 19.06.2018, 22:59

Виталий Бекман

Виталий Бекман устраивает свои шоу на фоне фото Мирского замка.

Издание New York Jewish Week рассказало об иллюзионисте Виталии Бекмане, который родился в Беларуси, учился в Израиле, а потом переехал в Канаду, передает belmir.by.

Автор статьи Алан Цейтлин побывал на представлении Бекмана в Вестсайдском театре на Манхэттене. Премьера шоу мага под названием «Виталий: Вечер чудес» прошла здесь на минувшей неделе.

Журналист описывает фокусы иллюзиониста. Например, тот может запросто стереть фото с водительских прав одного из зрителей и поместить ее на права другого.

А когда он заставил кисточку нарисовать на бумаге стол, не прикасаясь к ней руками, то один из зрителей, не сдержавшись, в шоке даже выругался.

Как пишет Цейтлин, шоу Виталия – для малого круга. Театр вмещает всего 200 человек. Там нет пиротехнических эффектов, никого не перерезают пополам и никто не летает по воздуху.

«Сиденья в театре были далеки от того, чтобы зваться удобными, и кондиционер работал плоховато. Но я бы высидел и на кактусе, чтобы увидеть этого парня», – заключает он.

По словам журналиста, часть шарма Бекмана – в том, что он совсем не строит из себя важную персону. И он очень остроумно и незло подшучивает над добровольцами.

New York Jewish Week также разместило в материале видео, на котором запечатлено выступление канадско-израильского иллюзиониста с белорусскими корнями на телешоу «Обмани нас».

На данной популярной в США программе фокусники со всего мира показывают свои трюки, а авторитетные иллюзионисты Пенн и Теллер стараются догадаться, как это сделано.

В ролике, который появился в сети YouTube в 2017 году, Виталий демонстрирует паре экспертов авторский фокус, который стал его визитной карточкой.

В частности, ведущая наугад выбирает из колоды карту, а затем Бекман показывает в своем фотоальбоме снимок, на котором он запечатлен в обнимку с этой картой на улице Лондона.

Пенн и Теллер делают догадку, что секрет – в заранее заготовленных снимках иллюзиониста со всеми картами, но это оказывается не так. В итоге они признают, что не знают разгадки.

Любопытно, что презентация Виталия на шоу «Обмани нас» начинается с его рассказа о себе на фоне фото Мирского замка. Также был показан семейный снимок времен жизни в Беларуси.