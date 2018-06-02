Тренер минского «Динамо»: Надоело бомжевать уже 2.06.2018, 8:17

Сергей Гуренко

Сергей Гуренко ждет, когда у команды появится свой стадион.

Главный тренер столичного «Динамо» Сергей Гуренко на послематчевой пресс-конференции рассказал, что он остался недоволен игрой команды против «Минска» (1:0), а в конце заявил, что ему надоело бомжевать и хочется жить в своем доме, сообщает «Прессбол».

— Нужно реализовывать моменты. А то имели преимущество, нагнетали у ворот соперника, а забили только на последних минутах. Хотя, конечно, трудно вскрывать оборону, когда обороняется 10 человек. В этом случае нужно фланги включать. Так что результатом доволен, игрой — нет. Можем лучше.

Постоянные затяжки времени со стороны Веремко? Ну, для этого судьи есть. Они должны контролировать ситуацию, когда вратарь устраивает цирк.

— Довольны, как на вашу команду ходят зрители?

— Буду доволен, когда у нас появится свой стадион. Неважно, как он будет называться. Надоело бомжевать уже. Хочется жить в своем доме, а не в чужом.