В работе платежной системы VISA произошел масштабный сбой 2.06.2018, 8:24

Системный сбой повлиял на держателей карт по всей Европе.

Вечером в пятницу, 1 июня, пользователи во многих странах Европы столкнулись с проблемами в работе платежных карт Visa из-за масштабного сбоя. Об этом (сообщила https://www.visaeurope.com/newsroom/news/visa-service-disruption?linkId=52475690) пресс-служба компании.

Согласно сообщению, неполадки не связаны со взломом или вредоносной активностью хакеров.

"Проблема стала следствием аппаратного сбоя", - сообщили в Visa.

Отмечается, что в данный момент платежная система работает стабильно. Руководство компании приносит свои извинения за то, что клиенты и партнеры столкнулись с трудностями.

22 января компания Visa запустила пилот новой биометрической платежной карты c двумя интерфейсами (чип и бесконтактная) при поддержке Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus.