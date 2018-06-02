Бабченко: Российский телеканал уже позвонил моим детям и выманивал у них адреса 2 2.06.2018, 8:31

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Аркадий Бабченко

Журналист обратился к российскому Первому каналу с требованием не оказывать давление на его детей.

Неизвестный мужчина, назвавшийся Николаем, позвонил детям Аркадия Бабченко. Отца возмутил и сам звонок, и манера, с которой говорили с его детьми.

"Так. Первый канал. Послушайте меня сейчас очень внимательно. Если вы еще хоть раз позвоните моим детям. Если вы пальцем влезете в их жизни. Если вы еще хоть раз попробуете терроризировать их, выпытать у них их адреса, телефоны, скажете, что их разыскивает брат, приехать, назначить встречу.... ", - написал он публичное обращение в Facebook, указав номера абонентов, которые звонили его детям.

Эмигрировав из России журналист Аркадий Бабченко избежал покушения на этой неделе. Сначала появилось сообщение о его убийстве. Впоследствии Служба безопасности Украины сообщила, что Бабченко жив, однако покушение на него готовилось. Благодаря проведенной спецоперации с инсценировкой убийства Бабченко, удалось спасти его жизнь и установить заказчиков. СБУ назвала таковыми российские спецслужбы. Был задержан предполагаемый организатор убийства Бабченко - Борис Герман.

Впоследствии стало известно, что также планировались убийства еще 47 известных людей страны и, преимущественно из числа журналистов, бывших граждан РФ.