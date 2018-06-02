На Урале обманутые дольщики на коленях попросили Путина о помощи 19 2.06.2018, 8:47

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Дольщики оказались вне закона.

В Екатеринбурге обманутые дольщики встали на колени во время записи видеообращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, сообщает "Ура.ру".

Ролик был записан 30 мая около мемориала "Уральцам, ковавшим победу" после митинга. На видео видны даты "1941–1945".

Участница митинга Мария рассказала изданию, что изначально с жильцами был заключен договор займа, и жильцам обещали, что позже включат их в кооператив. Однако в кооператив попали лишь несколько десятков человек. Остальных суд признал "денежными кредиторами третьей очереди".

Участники видеообращения сказали, что представляют 157 человек.

"Мы оказались вне закона. Министерство строительства говорит, что мы сами дураки, и отказывается нам помогать. Губернатор нашего города Куйвашев лично знаком с нашей ситуацией, но тоже не принимает никаких мер", — сказали активисты.

В конце ролика они со словами "Господин президент, помогите нам" встали на колени.

Сайт "Регионы Онлайн" передает, что авторы видео надеются, что оно попадет на "прямую линию" с Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня.