Как белорусу прожить на 3,5 рубля в день? 21 2.06.2018, 9:01

5,748

Власти просто издеваются над людьми.

Бюджет прожиточного минимума с начала мая равен 206,58 рублям или 102 долларам. Причем, 560 тысяч белорусов не имеют даже такого дохода. Это – больше, чем население Гомеля, второго по величине города Беларуси.

Сайт Завтра твоей страны подсчитал: что могут позволить себе белорусы на прожиточный минимум?

Питаться придется только самыми дешевыми продуктами

Начнем с самого необходимого для жизни человека: питания. В среднем белорусы тратят на еду чуть больше 40% располагаемых средств. У людей, живущих на грани бедности, эти расходы вырастают минимум до 50%. То есть продуктовая корзина на месяц составляет примерно 100 рублей.

Столько может потратить на еду белорус с доходом в 206 рублей

С таким бюджетом, придется питаться только самыми простыми и дешевыми продуктами. При условии, что у человека нет аллергии, и он не придерживается особой диеты, следовать относительно сбалансированному рациону питания возможно.

А вот корзина продуктов на месяц из самых дешевых товаров одной из торговых сетей страны. Многие продукты оказываются доступными только благодаря тому, что магазины проводят акции и делают скидки.

Такой набор продуктов на месяц можно купить, потратив 98 рублей

Чтобы побаловать себя шоколадом, кофе или мороженым, придется отказаться от других продуктов.

На одежду и культурный отдых денег не хватит

Конечно, гражданину необходимо также позаботиться об оплате услуг. За коммуналку владелец однокомнатной квартиры платит примерно 40 рублей в месяц. Проездной билет на один вид транспорта в областном городе стоит 22,5 рубля. Еще минимум 20 рублей обойдется мобильная связь и интернет. Итого на минимум самых необходимых услуг в месяц уходит около 82,2 рублей.

Если уложиться в указанные выше суммы на питание и услуги, то еще 26 рублей можно потратить на средства гигиены и другие расходы. А вот на кино, театр или отдых в кафе денег не хватит. Точно так, как не хватит этих средств на покупку одежды, дополнительное образование или платные медицинские услуги.

Прожиточный минимум, как и минимальная зарплата в Беларуси позволяют лишь выживать, подтверждает экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

По его словам, чтобы узнать, как можно прожить на 3,5 рубля в день, лучше всего провести эксперимент.

− Наверное, это более реально для тех, кто живет в сельской местности и имеет подсобное хозяйство. Но лично я не выжил бы, − отмечает эксперт.

По официальным данным Белстата, доход до 400 рублей в месяц имеют 48,1% белорусов. Из них почти 22% граждан располагают доходом, не дотягивающим до минимальной зарплаты − 305 рублей. Около 5,9% наших сограждан живут за чертой бедности. В прошлом году 310 тысяч человек получали государственную адресную социальную помощь (ежемесячную или разовую).

Для сравнения, в Польше прожиточный минимум эквивалентен 200 евро. Это при том, что некоторые товары у западной соседки дешевле белорусских.

Владимир Ковалкин считает, что для улучшения качества жизни белорусов следует поднять и минимальную зарплату, и прожиточный минимум. Например, литовцы из года в год повышают минимальную зарплату. Сейчас она составляет почти 400 евро, что выше, чем средняя зарплата в Беларуси.