Потомки Радзивиллов едут в Несвиж 2.06.2018, 9:23

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ФОто: ikobrin.ru

Одному из старейших костелов Беларуси 425 лет.

Сейчас здание Фарного костела находится на втором этапе реконструкции с реставрацией, которая должна завершиться в 2020 году. Но несмотря на это 2 июня в костеле на праздничную службу, которую проведет Митрополит Минско-Могилевский Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, ждут наследников рода Радзивиллов. Приглашены также местные власти, реставраторы и строители.

Кровля и купола сооружения серьезно пострадали во время Великой Отечественной войны: крышу сжег снаряд. В 1944-м конструкция стропил была восстановлена. В 2016-м оцинкованную кровлю реставраторы и строители заменили на медную.

— Деревянные перекрытия хорошо сохранились. Но особое мастерство потребовалось при работе с куполами, — рассказал МЛЫН.BY директор Несвижского управления капитального строительства Сергей Кривко. — В целом реконструкция потребовала более трепетного отношения, да и подобный крупный исторический объект в нашей практике впервые.

Собственное помещение мини-котельной, электрощитовая, санузлы. Вот лишь некоторые объекты, которые появились рядом с костелом, а в сухом перечне проектно-сметной документации обозначены как хозяйственные постройки. А еще и вовсе невидимая прокладка инженерных коммуникаций и работы, связанные с гидроизоляцией фундамента.

— Устройство шпунтов, под которые пришлось бурить скважины глубиной от 7 до 9 метров, велось специально для того, чтобы оградить здание от подземных вод. Ведь храм стоит в окружении водоемов. В комплекс работ по гидроизоляции также входили специальные инъекции раствора в грунт, — пояснил Сергей Кривко.

В крипте, которая расположена под храмом, захоронены останки знаменитого княжеского рода Радзивиллов.

— Потомки сейчас в дороге! А мы готовимся, хотя правильнее сказать, готовились весь год. И очень ответственно, — рассказал по телефону настоятель костела ксендз Петр Шарко. — Ждем паломников со всей Беларуси и зарубежья. Особенно тех, кто принимал таинства в храме. А свои ворота костел не закрывал никогда. И в советские времена, когда в обществе царили атеистические настроения. Костел всегда давал приют верующим. Так что и строительство, которое не прекращается, не помеха в такой день побывать в Несвиже.

Праздничная молитва в храме 2 июня 2018 года начнется в 11.00.

Фарный костел Тела Господня в Несвиже является первым памятником барокко в Восточной Европе. А родовая крипта Радзивиллов входит Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.