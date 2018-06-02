Украина и Катар ведут переговоры о поставках сжиженного газа через Польшу и Турцию 1 2.06.2018, 9:28

Реализация проекта поспособствует укреплению энергетической безопасности страны.

Украина ведет переговоры с Катаром о поставках сжиженного газа для диверсификации источников поставок газа в страну.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью катарскому каналу Al Jazeera, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас проводим переговоры с руководством Катара по поставкам катарского природного сжиженного газа. И я хочу поздравить вас и сказать, что Катар может стать экспортером газа в нашу страну - Украину. Газ может поставляться через уже существующий регазификационный терминал в Польше. И Украина действительно может получить катарский газ", - сказал Порошенко.

Вместе с тем, по словам президента Украины, это только первый шаг.

"Мы договорились с нашими катарскими партнерами пригласить к сотрудничеству наших друзей из Турции. Мы получили их заверения в возможности реализации проекта по поставкам катарского природного газа напрямую через Турцию, а не только через Польшу. Мы будем очень рады открыть наши двери для катарских компаний, чтобы они пришли на украинский энергетический рынок, это было бы очень важно. Я считаю, что реализация такого проекта способствовала бы укреплению энергетической безопасности моей страны", - сказал Порошенко.