Президент Сербии сравнил признание Крыма с «выстрелом в ногу» 5 2.06.2018, 9:55

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Александр Вучич

Фото: РБК

Сербия не признает присоединение Крыма к России.

Признание Белградом Крыма как части России означало бы, что Сербия поддерживает независимость Косово, заявил президент республики Александр Вучич в интервью французскому изданию Le Monde.

«Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косово. Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — сказал Вучич.

Он также рассказал, что видит Сербию частью Евросоюза и членство в нем является целью на ближайшие годы. Однако эти устремления, отметил Вучич, не противоречат курсу на дружбу с Россией, пишет РБК.

«Нет никаких противоречий. Французский президент сказал то же самое, что Россия — дружественная страна. С нашей стороны мы хотим укрепить традиционные связи с Россией, наше торговое сотрудничество. С военной точки зрения мы придерживаемся нейтралитета. Но, естественно, мы находимся на европейском пути. Я об этом заявляю и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве, и Владимир Путин никогда ничего не говорил против наших европейских амбиций», — заключил президент республики.

Вучич также ответил на вопрос, почему он считает важным присоединение Сербии к ЕС, несмотря на то что Евросоюз переживает кризис. Президент пояснил, что европейские ценности являются для его страны целью номер один. Он хочет, чтобы Сербия присоединилась к странам, в которых господствует демократия, свобода и свободная торговля. По его словам, 68% сербского товарооборота происходит со странами ЕС. Вучич также отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон, которого он назвал восходящей звездой, и канцлер ФРГ Ангела Меркель довольны развитием Сербии. «Эмманюэль Макрон сказал мне, что приедет в Белград в этом году. Я обещаю вам, его будут приветствовать самые большие толпы в Европе», — заверил Вучич.

На вопрос о свободе прессы и угрозе тоталитаризма в Сербии Вучич сказал, что страна не пойдет по этому пути. «О моем прошлом. Я не стыжусь ничего. Я не совершал никаких преступлений. Я был молод, мои идеи изменились. Многие люди в Сербии прошли тот же путь, поэтому мой народ мне доверяет. <...> Что касается авторитаризма... Я что, запретил демонстрации оппозиции? Я что, арестовал оппозиционеров? Если две трети Сербов доверяют моей партии, так это потому, что мы работаем день и ночь. Мои противники ничего не делают. Они контролируют несколько телеканалов, которые люди не смотрят. Я серьезно воспринимаю доклады о свободе прессы, и есть вещи, над которыми мы должны работать с журналистами, но пресса в целом свободна. Самая атакуемая персона в Сербии — это я», — заверил президент.

6 февраля Еврокомиссия опубликовала стратегию расширения Европейского союза на Западных Балканах. В ней говорилось, что Сербия и Черногория должны быть «потенциально готовы» к вступлению в ЕС в 2025 году. Остальным четырем странам региона (Албании, Македонии, Боснии и Герцеговине и Косово) в стратегии обещана «дополнительная поддержка» в их стремлении в Евросоюз. Сербия получила официальный статус кандидата в члены ЕС в 2012 году и с тех пор приводит свое законодательство в соответствие с европейскими требованиями.