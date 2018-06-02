Польским фермерам не хватает работников 2.06.2018, 10:31

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Из-за проблем с рабочими визами в Польше могут не полностью собрать урожай клубники, вишни и малины.

Польским фермерам не хватает рабочих. Об этом сообщил президент польской Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, информирует Українська служба Польського радіо.

"Украинцы очень долго ждут визы, ведь по биометрическим паспортам... могут въезжать только туристы. Однако согласно закону, владельцы этих паспортов также в течение трех месяцев могут работать. Польской экономике это очень помогло бы", – сказал он.

По данным Гайовничека, из-за недостатка рабочих рук в Польше может остаться на полях до 40% урожая клубники, под угрозой также урожай вишни и малины.

В январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждал, что страна за последние годы приняла 1,5 млн украинцев. По информации спикера Сейма Марека Кухцинского, в стране работает до 2 млн украинцев.

В Национальном банке Польши ожидают, что до конца 2020-го на польский рынок труда ежегодно будет прибывать 200–300 тыс. украинцев.