Белорусские беспилотники бороздят просторы Вселенной 2 Елена Голубь, «Белорусы и рынок»

2.06.2018, 10:38

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Картина светлого будущего отечественной промышленности вызывает скептицизм экспертов.

Правительство, вдохновленное восстановлением экономического роста, считает, что сделало все возможное для стабильного развития, и не планирует корректировать промышленную политику. Международные эксперты предупреждают, что кризис может повториться.

Все условия созданы

Дискуссия о перспективах отечественной промышленности состоялась 30 мая на пленарном заседании «Беларусь — место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики» в рамках Белорусского промышленного форума.

«Могу с уверенностью констатировать, что промышленность вышла из рецессии и набрала устойчивые показатели роста», — с удовлетворением отметил вице-премьер правительства Владимир Семашко. По его оценке, хорошие результаты демонстрируют все отрасли промышленности — от нового легкового автомобилестроения и до вечно проблемной легкой промышленности, включая модернизированную деревообработку.

Владимир Семашко с оптимизмом смотрит на будущее белорусской промышленности, которое «будет основываться на внедрении прогрессивных технологий, освоении и выпуске новой, конкурентоспособной продукции на базе действующих и новых производств».

Вице-премьер убежден в том, что для такого развития событий «все условия в стране созданы». В частности, новые отрасли будут развиваться в ПВТ, Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» и «БелБиограде», указ о создании которого, по словам Владимира Семашко, уже «в высокой степени готовности» и «скоро увидит свет». «Выживут те нации, которые будут развивать интеллект», — резюмировал вице-премьер.

Нужны «длинные и дешевые» инвестиции. Заместитель министра промышленности Сергей Гунько уточнил, что износ основных фондов «старых» отраслей составляет 43 %. Опыт последних лет дает Минпрому основания полагать, что цена снижения этого показателя — 3 млрд долларов инвестиций на 3 % снижения степени износа. Во всяком случае, таким был результат с 2010 по 2015 год, когда в модернизацию промышленности было вложено около 3 млрд долларов. По словам замминистра, в планах до 2020 года инвестировать 2,5 млрд долларов.

Если в предыдущие годы около 60 % инвестиций составляли собственные средства предприятий, то сейчас Минпрому хотелось бы видеть вместо них «длинные и дешевые инвестиции». Хотя бы потому, что собственные средства «сегодня отсутствуют».

Что касается направлений модернизации, то они должны определяться с учетом тренда создания цифровой экономики. Например, производство транспорта должно идти по пути создания беспилотников во всей гамме белорусской техники (тракторов, комбайнов, автомобилей), а комплектоваться она должна деталями из композиционных материалов.

К цифровой трансформации готовы?

Сейчас мир входит в период «ренессанса индустриализации», заявил начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрий Крупский. По его словам, тот факт, что Беларусь сохранила свою промышленность, сейчас является очень важным условием развития информационно-коммуникационных технологий в ее экономике.

«Именно промышленность выступает основным потребителем инноваций. Те страны, которые потеряли ее, уже оказались на обочине мирового развития, потому что никакая сфера услуг не может обеспечить экономический рост страны в целом», — заявил Дмитрий Крупский.

Сохранение отрасли позволило Беларуси сберечь и «формат индустриального мышления» (привычку к ритмичной работе за станком), отметил представитель Минэкономики. «Таким образом, мы сегодня подошли к тому, что наша страна оказалась готова к цифровой трансформации экономики», — резюмировал Дмитрий Крупский.

По его мнению, законодательной базой для этого являются декреты № 7 «О развитии предпринимательства» и № 8 «О развитии цифровой экономики». Приняв эти документы, власть указала направления дальнейшего развития экономики: ставка сделана на частный бизнес и высокотехнологичные отрасли, уверен Дмитрий Крупский. У Беларуси нет средств, чтобы создавать новые отрасли с нуля, но она может создать необходимую инфраструктуру, чтобы их создавали другие, заявил представитель Минэкономики, говоря об индустриальном парке «Великий камень».

Заземлить планы

Картина светлого будущего отечественной промышленности, в которой белорусские беспилотники бороздят просторы Вселенной, у многих участников дискуссии вызвала скептицизм. Были названы как минимум две причины такого отношения к вдохновляющим словам чиновников. Во-первых, отсутствие средств. Во-вторых, неравномерное развитие промышленного комплекса: наряду с компаниями, которые при определенных условиях могут бороздить просторы Вселенной, есть такие, которые едва ли когда-нибудь будут на это способны.

«Я высоко ценю те успехи, которые были достигнуты в сфере госпредприятий, и я не выступаю за то, что все должно быть частным, но, как мы видим, успехи демонстрируют порядка десяти предприятий из шести тысяч. <…> Нам еще нужно что-то сделать с оставшимися 5990 предприятиями, — заземлил дискуссию постоянный представитель Всемирного банка (ВБ) в Беларуси Алекс Кремер. — Мы слышим сейчас эти вдохновляющие истории о восстановлении экономического роста, однако ВБ беспокоит тот факт, что те экономические условия, которые привели к кризису в 2015 году, могут повториться».

Это значит, что правительству не уйти от необходимости решать судьбу проблемных в большинстве своем государственных предприятий, «потому что на их долю приходится по сути половина экономики и они довольно сильно закредитованы, что в свое время и вызвало валютный кризис».

Великолепная семерка

По мнению Алекса Кремера, Беларуси стоит применять семь базовых принципов управления предприятиями, которыми руководствуются высокоразвитые страны. Во-первых, должна быть четко определена роль государственного наблюдателя: кто, где и что. Во-вторых, бухгалтерский учет должен быть приведен в соответствие с передовыми международными стандартами. В-третьих, необходима «профессионализация» совета директоров: в него должны входить настоящие профессионалы, которые действительно разбираются в проблемах предприятия. В-четвертых, должны быть четко разделены коммерческая и социальная функции госкомпаний. В-пятых, государство должно установить четкие и конкретные показатели эффективности работы с понятной системой поощрений и санкций. В-шестых, соблюдение финансовой и бюджетно-налоговой дисциплины. Наконец, седьмой пункт, по словам Алекса Кремера, сыгравший ключевую роль в развитии Китая, — равные условия для государственных и частных компаний.

«Я буквально неделю назад общался с высокопоставленным китайским экономистом, который принимал участие в проведении реформ, и он сказал: «Знаете, нам не нужна была массовая приватизация. Мы просто создали равные условия игры для государственных и частных компаний. Между ними была справедливая конкуренция, и государственные компании, которые не смогли подстроиться под правила игры и выполнять их, не выжили на рынке», — рассказал Алекс Кремер.

Соглашаясь с коллегой, глава представительства ЕБРР в Минске Александр Пивоварский добавил, что при этом Беларуси очень важно удержаться в рамках нынешней денежно-кредитной политики и снова не скатиться к валютной нестабильности. Это позволит решить еще одну важную задачу — создать условия для сбережений в национальной валюте (пенсионные, инвестиционные фонды), которые можно использовать для развития национальной экономики. Кроме того, по мнению Александра Пивоварского, правительству следует активнее использовать новые формы инвестирования, например государственно-частное партнерство.

«Я думаю, мы вплотную приблизились к тому, чтобы решить этот вопрос совместно — с помощью улучшения корпоративного управления, создания условий для частной инициативы, привлечения иностранных инвесторов. Я думаю, что мы движемся в правильном направлении, но это будет сложной работой на десятилетия», — резюмировал глава представительства ЕБРР в Минске.

Елена Голубь, «Белорусы и рынок»