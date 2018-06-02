Король Саудовской Аравии перетасовал правительство 2.06.2018, 10:48

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Фото: Global Look Press

В правительстве Саудовской Аравии произошли важные перестановки.

Об этом в субботу, 2 июня, сообщило правительственное информагентство Saudi Press Agency.

Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сменил министра труда и социального развития, глав министерств по делам ислама, а также культуры и информации, пишет dw.com.

Первое из ведомств вместо Али бен Насера аль-Гафиса возглавил предприниматель из частного сектора Ахмед бен Сулейман аль-Раджи. Назначение связано с тем, что король и сравнительно недавно - в июне 2017 года - назначенный им наследным принцем Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ставят своей задачей модернизировать экономику и создать рабочие места для молодежи. В настоящее время уровень безработицы составляет 12,8 процента. Перед правительством стоит задача к 2022 году создать 1,2 млн рабочих мест и снизить безработицу до 9 процентов.

Новое назначение призвано не только способствовать приходу частных инициатив в госсектор. По мнению экспертов из Лондонской школы экономики, оно должно возродить доверие бизнес-сообщества, испытывающего неуверенность из-за быстрого темпа экономических реформ и антикоррупционной кампании в 2017 году.

Среди недавних мер по либерализации страны - открытие кинотеатра, проведение концертов и ярмарок, разрешение женщинам посещать футбольные матчи и водить автомобиль. Главным инициатором перемен называют наследного принца, который занимает пост министра обороны страны.