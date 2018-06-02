Зачем Путин взялся за Азовское море 1 2.06.2018, 11:07

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Россия пытается надавить на Украину.

Проблему перекрытия воды Украиной в оккупированном Крыму Россия пытается решить с помощью давления на Киев через Азовское море – развернув там военные учения и заблокировав нормальный проход судов в украинские порты. Об том написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, агрессия России в Азовском море и блокирование украинских портов (из-за строительства Керченского моста ограничен проход судов) рассчитаны на шантаж Киева в вопросе водоснабжения оккупированного полуострова.

"Логика проста. Блокирование портов прогнозируемо повлечет многомиллионные убытки для украинской экономики и потерю тысяч рабочих мест в Запорожской и Донецкой областях (как работа портов, рыбаки, так и все сектора, которые завязаны на морской экспорт-импорт). Усложнение и удорожание логистики, и, как следствие, удар по конкурентоспособности украинского бизнеса – важный для РФ фактор для дестабилизации ситуации в регионе", – написал Тымчук.

Крымский мост построен на 15 метров ниже проектного, чтобы исключить заход в Азовское море крупнотоннажных судов, шедших в Мариуполь и Бердянск.

Он объяснил, что оккупантам во что бы то ни стало нужно решить одну из самых главных проблем с Крымом.

"Зачем это нужно Путину? Наиболее очевидный ответ – под любым предлогом усадить Киев за стол переговоров и попытаться выбить из него возобновление водоснабжения Крыма. Для оккупантов – это очень большая проблема", – объяснил нардеп.

Тымчук добавил, что Кремль основательно взялся за Украину, осуществляя давление по всем фронтам – политическому, военному, экономическому, "гуманитарному", с использованием всех средств российских спецслужб – от агентуры в регионах и украинском политикуме, до проплаченных "друзей России" в международных организациях.

Напомним, что в апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Недавно эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал, зачем Россия раскачивает ситуацию в Азовском море. По его словам, недавние военные учения российских кораблей вблизи украинского побережья в Азовском море могут быть ответом на скандал с арестом судна "Норд", а строительством Керченском моста Россия хочет нанести экономический удар по Украине.

В свою очередь политический эксперт Тарас Березовец называл любопытную причину, зачем Путину Керченский мост. Он указал, что россияне умышленно построили крымский мост на 15 метров ниже проектного, чтобы исключить заход в Азовское море крупнотоннажных судов, шедших в Мариуполь и Бердянск. Таким образом он пытается взять под контроль Азовское море.