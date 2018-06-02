Новый замок в Гродно превратился ночью в «Дворец грез»
Впечатляющее видео.
На одну ночь фасад Нового замка в Гродно стал большим экраном, по которому летал аист и гуляла девушка.
В рамках Фестиваля национальных культур в Гродно на стенах Нового замка в Гродно команда «Foton media» устроила ночное маппинг-шоу под названием «Дворец грез».
Видеомаппинг – 3D-проекция на физический объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве, передает «Белсат».
Программа готовилась более 2,5 месяцев. Около 10 минут проекторы транслировали на фасад не плоскую картинку, а историю с сюжетом, не банальным визуальным рядом, эффектами и музыкой.