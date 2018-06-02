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Новый замок в Гродно превратился ночью в «Дворец грез»

  • 2.06.2018, 11:16
Фото: belsat.eu

Впечатляющее видео.

На одну ночь фасад Нового замка в Гродно стал большим экраном, по которому летал аист и гуляла девушка.

В рамках Фестиваля национальных культур в Гродно на стенах Нового замка в Гродно команда «Foton media» устроила ночное маппинг-шоу под названием «Дворец грез».

Видеомаппинг – 3D-проекция на физический объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве, передает «Белсат».

Программа готовилась более 2,5 месяцев. Около 10 минут проекторы транслировали на фасад не плоскую картинку, а историю с сюжетом, не банальным визуальным рядом, эффектами и музыкой.

Старинная гравюра Гродно на стенах Старого замка
Фото – Василий Молчанов/«Белсат»
Разноцветные пестрые калейдоскопы на стенах Нового замка
Фото – Василий Молчанов/«Белсат»
Разноцветные пестрые калейдоскопы на стенах Нового замка
Фото – Василий Молчанов/«Белсат»
Разноцветные пестрые калейдоскопы на стенах Нового замка
Фото – Василий Молчанов/«Белсат»
Приветствия на языках всех диаспор, приехавших на Фестиваль национальных культур в Гродно
Фото – Василий Молчанов/«Белсат»
В день открытия фестиваля национальных культур в Гродно Новый замок превратился в огромный «Дворец грез»
Фото – Василий Молчанов/«Белсат»
На определенный момент советский герб на крыше Нового замка заменил герб Гродно с оленем святого Губерта
Фото – Василий Молчанов/«Белсат»
Одну минуту, словно призрак, на экране гуляла девушка в белорусском костюме
Фото – Василий Молчанов/«Белсат»
Один из главных белорусских символов – аист – расправил крылья на замковых стенах
Фото – Василий Молчанов/«Белсат»

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