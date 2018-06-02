Новый замок в Гродно превратился ночью в «Дворец грез» 2.06.2018, 11:16

Фото: belsat.eu

Впечатляющее видео.

На одну ночь фасад Нового замка в Гродно стал большим экраном, по которому летал аист и гуляла девушка.

В рамках Фестиваля национальных культур в Гродно на стенах Нового замка в Гродно команда «Foton media» устроила ночное маппинг-шоу под названием «Дворец грез».

Видеомаппинг – 3D-проекция на физический объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве, передает «Белсат».

Программа готовилась более 2,5 месяцев. Около 10 минут проекторы транслировали на фасад не плоскую картинку, а историю с сюжетом, не банальным визуальным рядом, эффектами и музыкой.

Старинная гравюра Гродно на стенах Старого замка

Фото – Василий Молчанов/«Белсат»

Разноцветные пестрые калейдоскопы на стенах Нового замка

Фото – Василий Молчанов/«Белсат»

Разноцветные пестрые калейдоскопы на стенах Нового замка

Фото – Василий Молчанов/«Белсат»

Разноцветные пестрые калейдоскопы на стенах Нового замка

Фото – Василий Молчанов/«Белсат»

Приветствия на языках всех диаспор, приехавших на Фестиваль национальных культур в Гродно

Фото – Василий Молчанов/«Белсат»

В день открытия фестиваля национальных культур в Гродно Новый замок превратился в огромный «Дворец грез»

Фото – Василий Молчанов/«Белсат»

На определенный момент советский герб на крыше Нового замка заменил герб Гродно с оленем святого Губерта

Фото – Василий Молчанов/«Белсат»

Одну минуту, словно призрак, на экране гуляла девушка в белорусском костюме

Фото – Василий Молчанов/«Белсат»