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Трампу не понравилась встреча Лаврова с Ким Чен Ыном

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  • 2.06.2018, 11:23
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Президент США не понял ее цели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась 31 мая.

Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами.

"Мне не понравилась вчерашняя российская встреча. Я спросил, какова ее цель? Но это могла быть позитивная встреча", - сказал Трамп.

В то же время, по его словам, он готов поменять свое мнение, если последствия от данной встречи будут позитивными.

Напомним, 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Северную Корею и провел встречу с лидером страны Ким Чен Ыном.


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