Банды грузинских грабителей орудуют в Германии 2.06.2018, 11:44

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Банды из Юго-Восточной Европы наводят страх на Германию.

Многие из преступников являются гражданами Грузии, которые коварно злоупотребляют немецкой системой предоставления политического убежища, пишет на страницах Focus Томас Хаузер (перевод — Inopressa).

Грузинские банды существуют в Германии уже не первый год, заявил в разговоре с изданием Вольфганг Шёнвальд, представитель профсоюза полицейских. Ситуация, по его словам, обострилась после введения безвизового режима: с марта 2017 года граждане Грузии могут беспрепятственно находиться на территории Германии до 90 дней.

Через некоторое время члены группировок подают ходатайство о предоставлении убежища. Пока их заявление находится на рассмотрении, преступники занимаются кражами. "До отклонения их ходатайства они добровольно выезжают из страны - и могут въехать заново", - пояснил Шёнвальд. Таким образом, они избегают многолетнего запрета на въезд, который грозил бы им в случае депортации.

По словам Шёнвальда, грузинские банды являются частью организованной преступной сети, их действия согласованы. "Одна группа занимается слежкой, другая совершает кражу со взломом", - рассказал представитель профсоюза. "Увеличение количества ходатайств из Грузии заставляет насторожиться", - отметил Шёнвальд.

По мнению парламентского статс-секретаря в МВД ФРГ Штефана Майера, Германии следует внести Грузию в список безопасных с точки зрения миграции стран, что позволит сократить количество поступающих от граждан Грузии ходатайств о предоставлении статуса беженца и положить конец злоупотреблению правом на убежище в преступных целях, передает издание.

Несмотря на то, что такую идею одобряет и представитель профсоюза полицейских Шёнвальд, ее реализация затруднительна, отмечает автор публикации. Для принятия решения МВД Германии сначала должно получить согласие Бундесрата, состоящего из членов земельных представительств. До тех пор, пока решение проблемы не будет найдено, немецкой полиции в попытках предотвратить кражи, совершаемые бандами из Юго-Восточной Европы, придется полагаться лишь на свои силы, констатирует Хаузер.