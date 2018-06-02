В Китае сняли на видео падение метеорита
- 2.06.2018, 11:52
Падение метеорита удалось заснять над городом Джингхонг в провинции Юнань.
В пятницу, 1 июня, в Китае упал метеорит. Об это сообщает People's Daily в Twitter.
Сообщается, что космическое тело упало в китайской провинции Юнань.
Момент, когда небесное тело входит в атмосферу Земли, попал на видео.
Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0— People's Daily,China (@PDChina) 2 июня 2018 г.
На записи видно, как метеорит сгорает в слоях атмосферы над городом Джингхонг.
О пострадавших или погибших в результате падения метеорита не сообщается.
Ранее сообщалось, что из упавшего в октябре 2008 года в пустыне Судана метеорита 2008 TC3 ученые собрали около четырех килограммов обломков, обнаружив, среди прочего, алмазы с погибшей планеты.