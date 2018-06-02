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В Китае сняли на видео падение метеорита

  • 2.06.2018, 11:52

Падение метеорита удалось заснять над городом Джингхонг в провинции Юнань.

В пятницу, 1 июня, в Китае упал метеорит. Об это сообщает People's Daily в Twitter.

Сообщается, что космическое тело упало в китайской провинции Юнань.

Момент, когда небесное тело входит в атмосферу Земли, попал на видео.

На записи видно, как метеорит сгорает в слоях атмосферы над городом Джингхонг.

О пострадавших или погибших в результате падения метеорита не сообщается.

Ранее сообщалось, что из упавшего в октябре 2008 года в пустыне Судана метеорита 2008 TC3 ученые собрали около четырех килограммов обломков, обнаружив, среди прочего, алмазы с погибшей планеты.


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