«Это того стоило»: экс-чиновник Пентагона изменил мнение о деле Бабченко 2.06.2018, 12:09

Майкл Карпентер

Фото: by.usembassy.gov

Иногда возникают более весомые обстоятельства, касающиеся жизни и смерти.

Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко украинской спецслужбой может быть оправданна, если позволит спасти жизни людей. Такое мнение выразил 31 мая экс-помощник заместителя главы Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер в Twitter.

По словам Карпентера, он изменил мнение по поводу дела Бабченко, выслушав аргументы российского оппозиционного политика Гарри Каспарова, пишет gordonua.com.

Каспаров написал в Twitter, что об этом деле нужно судить на основании "многих реальных жертв, которые не воскреснут", и призвал не спешить осуждать "отчаявшихся людей в отчаянные времена".

"Поразмыслив по этому поводу, Каспаров прав. Если операция поможет разоблачить цепочку российских агентов, участвующих в этом заговоре, это того стоило. Как правило, общественность нельзя вводить в заблуждение, но иногда возникают более весомые обстоятельства, касающиеся жизни и смерти", – отметил Карпентер.

29 мая правоохранительные органы Украины сообщили, что Бабченко, который покинул Россию в начале 2017 года, был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве. 30 мая стало известно, что "убийство" журналиста было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. По данным правоохранителей, организатор преступления – предприниматель Борис Герман – задержан.

Действия украинских спецслужб раскритиковали международные журналистские и правозащитные организации. Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов заявил, что инсценировкой убийства Бабченко украинские власти подорвали доверие к себе. В ОБСЕ также осудили решение украинских властей дезинформировать общество. Карпентер отметил, что инсценировка убийства Бабченко будет иметь долгосрочные последствия, касающиеся доверия к СБУ.

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что благодаря имитации убийства Бабченко следствие получило список известных украинских и бывших российских журналистов, которых также планировали убить. В списке 47 человек.