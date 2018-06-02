Колонна военной техники ВС РФ зафиксирована в Ростовской области 1 2.06.2018, 12:14

Военные стягиваются к границе с Украиной.

Возле границы с Украиной, напротив оккупированной территории Луганской области, замечена колонна российской военной техники, включая танки и САУ.

Об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Напомним, в течение суток, 1 июня, боевики вооруженных бандформирований "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе 33 раза обстреляли опорные пункты украинских военнослужащих.