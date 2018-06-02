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Колонна военной техники ВС РФ зафиксирована в Ростовской области

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  • 2.06.2018, 12:14

Военные стягиваются к границе с Украиной.

Возле границы с Украиной, напротив оккупированной территории Луганской области, замечена колонна российской военной техники, включая танки и САУ.

Об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Напомним, в течение суток, 1 июня, боевики вооруженных бандформирований "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе 33 раза обстреляли опорные пункты украинских военнослужащих.


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