25-тысячный безвизовый турист приехал в Гродно 2.06.2018, 12:19

Фото: grodnonews.by

Им стал гость из Норвегии Магне Версланд.

В Гродно он приехал впервые. Это его посещение состоялось в составе группы фотолюбителей из северной части Европы. К слову, во многом причиной гостевого визита специально на фестиваль национальных культур, стала именно возможность посетить принеманский край без визы, пишет grodnonews.by.

Фото: grodnonews.by

– Много знаю о Беларуси благодаря спорту. Слежу за выступлениями биатлонистов, и представители вашей страны нередко бывают лидерами лыжных стартов, – поделился гость. – Кроме того, в нашем фотоклубе есть женщина, которая родом как раз из Гродно. Она стала инициатором нашей поездки и много рассказывала о фестивале национальных культур. О моем личном впечатлении говорить пока рано. Но, судя по тому, с какой оживленностью в центральной части все происходит, – ждем отличного представления.

Фото: grodnonews.by

Приветствовали гостя и вручили ему памятные подарки заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович и начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик. Теперь напоминать о Гродненщине жителю Норвегии будут символичный паспорт безвизового туриста, а рассказывать о красотах края в деталях – издание «Гродненщина гостеприимная». Альбом был подготовлен газетой «Гродзенская праўда» по заказу облисполкома.

– Сегодня в два раза больше туристов посещают наш регион, пользуясь правилами безвизового въезда. За аналогичный период в прошлом году Гродно и территорию Августовского канала посетили без виз порядка 14 тысяч туристов, сегодня это уже 25 тысяч человек. Надеемся в этом году встретить 100 тысяч безвизовых гостей, – отметил Виктор Лискович. – Символично, что встречаем юбилейного туриста в день открытия Республиканского фестиваля национальных культур. Это еще раз подчеркивает, что Гродно в частности и Беларусь в целом открыты для гостей.

На вопрос «Что первое удивило на Гродненских просторах?» норвежец Магне Версланд с ходу ответил, что это сегодняшняя жаркая погода и, как сам он признался, неожиданная для него европейскость города над Неманом.

Фото: grodnonews.by

– Новость о том, что я стал юбилейным безвизовым туристом, стала приятной неожиданностью, – продолжил Магне Версланд. – Совершенно точно могу сказать, что приеду в Гродно через два года, а, возможно, и на День Победы в следующем году.

Фото: grodnonews.by

Гостить в Гродно группа фотолюбителей из Норвегии будет несколько дней, и за это время они планируют посетить основные достопримечательности и познакомиться с культурой десятков национальностей на фестивальных подворьях. Фотографии города над Неманом доберутся до Норвегии вместе с впечатлениями и эмоциями безвизовых фотографов.