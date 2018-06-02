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В Гомеле «минировали» вокзал

  • 2.06.2018, 12:23
Фото: gomel.today

Эвакуировали 234 человека.

Сегодня в 7:41 на спецлинию 102 сообщили, что железнодорожный вокзал заминирован.

Милиция эвакуировала из зданий вокзалов 234 человека. Наряды милиции обследовали территорию, но ничего похожего на взрывное устройство не нашли. Виновника переполоха быстро нашли — им оказался неработающий 38-летний гомельчанин. Мужчина страдает психическим расстройством.

Теперь правоохранительным органам предстоит разобраться в произошедшем и прояснить все обстоятельства дела, сообщает УВД по Гомельской области.


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