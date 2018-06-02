Можно ли выплыть из минских потопов? 2 2.06.2018, 12:39

Фото: abw.by

Кто и что должен в истории с городскими потопами и их жертвами.

Вспоминая, каким замечательным был этот май, и предвкушая, каким не менее прекрасным будет июнь, забываешь, что бывали годы, когда и летом пуховик не терял актуальности или лило напропалую неделями так, что по утрам рука сама тянулась к шее проверить, не выросли ли жабры.

Фото: oniner.by

К счастью, человеческая память коротка. Но когда традиционный весенне-летний ливень заканчивается подтоплениями одних и тех же улиц, начинает казаться, что чиновничья память еще короче, пишет ABW.BY.

В этом году одно такое погодное ЧП уже случилось. Ясное дело, что столица стала в пробках. Десятибалльных, по данным Яндекс.Пробки.

Заодно поток воды скрыл под собой часть улиц. И - о неожиданность! - это оказались все те же места, что затапливало год, два, пять, десять лет назад.

Вот списки улиц, которые обычно подтапливало во время ливней в 2010 году: пл. Победы, пересечение улиц Червякова и Каховской, пересечение пр-та Независимости и ул. Ленина, пр-та Дзержинского в районе пл. Богушевича и 2-го пер. Р.Люксембург, пересечение улиц Я.Купалы и Интернациональной, Я.Купалы и Куйбышева, пр-та Победителей в районе Дворца спорта, пересечение улиц Орловской и Тимирязева, пл. Ванеева, ул. Запорожская.

А это предостережение для автомобилистов в 2014-м: ул. Немига, пересечение пр-та Победителей и ул. Игнатенко, перекресток Тимирязева и Орловской, пл. Бангалор, перекресток улиц Куйбышева и В.Хоружей, перекрестки Толбухина и пр-та Независимости, Калиновского и Кнорина, Калиновского и Логойского тракта, пл. Победы, улиц Ваупшасова и Солтыса, Кирова и Денисовской, пл. Казинца, перекрестки ул. Притыцкого и пр-та Пушкина, улиц Кальварийской и Пинской.

В 2017-м в водном плену оказались улицы Мельникайте, Игнатенко, Карпова, Харьковская и, конечно же, Немига.

В общем, все стабильно.

В разных источниках можно найти, что список потенциальных мест затопления насчитывает то 50, то 125 столичных улиц.

Отсюда два вопроса. Почему? И как с этим жить?

Официальные лица причинами затоплений видят неспособность старых ливневых коммуникаций, построенных порядка 40 лет назад, справляться с возросшей нагрузкой. Директор "Горремливнестока" Юрий Субботин в прошлом году в интервью "Минск-Новости" рассказал, что новые коллекторы частично решают проблему, но полностью справиться с ней невозможно. На вопрос "Почему все-таки не удалось решить проблему на Немиге полностью?" он ответил:

"Когда сети дождевой канализации проектируются, изначально предусматривается, что при обильных осадках возможны подтопления пару раз в год. Здесь вопрос цены и качества: можно, конечно, к каждой ливневой решетке провести трубу диаметром метр, вывести эти трубы в коллекторы диаметром метров по шесть, тогда, естественно, вода будет сразу уходить. Но строительство коллекторов стоит очень дорого. Вложить огромные средства, чтобы пару раз в год избегать получасовых неудобств, - оно того стоит? А в центральной части города это физически невозможно. Если говорить про ту же Немигу, то глубина залегания коллекторов там 17 метров. Раскопать это все для строительства чего-то нового невозможно: мало того что движение встанет, так там еще и множество других сетей - кабельных, телефонных, водопроводных и прочих".

Как сказал в интервью Naviny.by главный инженер "Минскинжпроекта" Владимир Котов, ничего страшного, ведь согласно нормам вода не должна затапливать подвальные и полуподвальные помещения: "Подвалы не затапливались ни сегодня, ни во вторник. Картина не катастрофическая, даже не аварийная. Положения нормативного документа выполняются".

Специалист уверен, что "чаще всего у людей проблемы случаются во время дождя из-за неумения предвидеть погодные условия. Если прогнозировали дождь, зачем оказываться в самом низком месте на машине?"

Обращается к гражданам и Госавтоинспекция: "Во избежание заторов ГАИ рекомендует во время сильных дождей объезжать участки, на которых возможны подтопления, а также убедительно просит граждан на время неблагоприятных погодных условий отказаться от поездок на личном транспорте".

Справедливости ради здесь стоит сказать, что отсутствие автомобилистов в том месте и в то время проблему стока воды не решит.

В отношении недавно построенных коллекторов слышится немало критики, а те, кто по зову души любит исследовать подземную жизнь города, не раз выкладывали фото плачевного состояния ливневой системы, гор неубранного строительного материала и плотин из мусора.

Как смотрят на проблему затоплений те, кто обычно оказывается в воде по колено/верхнюю границу решетки радиатора автомобиля?

Мы поинтересовались у наших читателей: "Как относиться к ежегодным подтоплениям Минска во время ливней?"

7% респондентов честно признались в том, что на практике делают подавляющее большинство. "Надеяться, что пронесет", - ответили они.

А для 35% участников опроса очередное затопление - повод полюбопытствовать: что там на фото на этот раз?.

Но главное, что отказаться от поездок в центр при неблагоприятном прогнозе согласны лишь 12% автомобилистов. А вот 46% опрошенных полагают, что нужно "требовать и добиваться, чтобы власти что-то сделали".

Кто и что должен в истории с городскими потопами и их жертвами? Ясно, что каждый для решения проблемы должен внести свой посильный вклад. Правда, и критиковать оппонента кажется логичным, когда ты сам все зависящее о тебя сделал.