В Венесуэле начали выпускать политзаключенных 4 2.06.2018, 12:46

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Власти страны заявили об освобождении 39 участников антиправительственных протестов.

По данным правозащитников, в тюрьмах остаются сотни задержанных.

Власти Венесуэлы заявили, что освободили 39 политических активистов, которые были заключены в тюрьму в течение последних четырех лет за участие в антиправительственных протестах. Среди освобожденных – бывший мэр города Сан-Кристобаль. Об этом сообщает Голос Америки.

По сообщениям правозащитников, правительство президента Николаса Мадуро бросило за решетку сотни людей за участие в антиправительственных демонстрациях.

Сам Мадуро выразил надежду, что освобождение осужденных оппозиционеров поможет установить диалог с политическими противниками правительства.

"Я ставлю все на примирение и национальный диалог. Я ставлю все на это, поскольку верю в мир и верю, что единственный путь к восстановлению и росту Венесуэлы лежит через мирное сосуществование и национальное примирение", - заявил диктатор.