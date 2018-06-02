Сергей Гуренко: Слухи вокруг «Динамо»? Я, наверное, как рогоносец 2.06.2018, 12:47

СЕРГЕЙ ГУРЕНКО

Все что-то знают, а главный тренер узнает в последнюю очередь.

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Минском» (1:0) в матче 10 тура чемпионата Беларуси, пишет by.tribuna.com.

– Конечно, приятно вырывать победу. Но нужно реализовывать те моменты, которые имеем. Иметь всю игру преимущество… Было достаточно моментов, чтобы спокойно закончить игру и не доводить до последних минут.

Где-то мастерства не хватило в реализации. Плюс «Минск», считаю, неплохо оборонялся всей командой и по возможности быстро атаковать.

– Сработали ваши замены. Пас Иванова и гол Быкова.

– Ну замены для того и нужны – усиливать игру. Есть своя стратегия на матч. Это хорошо, что сработало. Но это заслуга всей команды.

– Вот эти последние слухи вокруг «Динамо». Имеют ли они под собой какую-то подоплеку? Или просто провокация?

– Я даже не знаю про какие слухи вы говорите. Я, наверное, как рогоносец. Да? Все что-то знают, а я узнаю в последнюю очередь. Я даже не хочу ничего комментировать потому что не знаю о чем идет речь, – сказал Гуренко в эфире «Беларусь 5».