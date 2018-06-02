Леса массово закрывают для посещения 2.06.2018, 13:09

Запрет введен уже в 50 районах Беларуси.

Из-за высокого класса пожарной опасности в Беларуси массово закрываются леса для посещения. По данным на 2 июня, ограничительные меры действуют более чем в 50 районах Гомельской, Брестской, Гродненской и Витебской областей, сообщает Министерство лесного хозяйства.

Министерство также опубликовало ответы на пять самых часто задаваемых вопросов о запрете на посещение лесов.

Что включает в себя запрет на посещение лесов?

Полный отказ от посещения лесов гражданами (в т. ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением служебного.

Что делать, если дорога к даче ведет через лес? И как быть со сбором грибов и ягод?

Запрет распространяется на все дороги, кроме дорог общего пользования. Однако многие районные исполнительные комитеты идут навстречу гражданам и исключают отдельные территории из действия запрета, чтобы они смогли добраться до своих населенных пунктов. Эти участки берутся под особый контроль и патрулируются специалистами государственной лесной охраны. Аналогичная практика распространяется и на сбор грибов и ягод.

Если в районе запрет на посещение лесов не введен, могу ли я выехать на природу, разжечь костер и т.д.

Безусловно, но важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности. Так, в пожароопасный сезон запрещается разводить костры в хвойных несомкнувшихся древостоях и молодняках 1 класса возраста, на участках поврежденного леса (ветровал и бурелом), торфяниках, в местах с подсохшей травой. При этом разведение костров (в том числе с использованием приспособлений: мангалов, барбекю, грилей, газовых плит и т.п.) допускается на специальных обустроенных площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 м, а также в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап растущих деревьев, кроме запрещенных участков. После использования костер должен быть потушен до полного прекращения тления.

Какое наказание ждет тех, кто нарушит запрет?

Гражданина, который нарушил запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность (ст. 15.29 Кодекса об административных правонарушениях). И если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением, то в другом — штрафом в размере до 25 базовых величин (612,5 рубля). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то размер штрафных санкций может вырасти до 50 базовых величин (1225 рублей).

Как узнать, в каких регионах запрещено посещение лесов?

Всю информацию о запретах на посещение лесов можно найти на официальном сайте Министерства лесного хозяйства — www.mlh.by — в рубрике «Правила поведения в лесу».

Здесь опубликована специальная интерактивная карта Беларуси, на которой красным цветом отмечены регионы, где на данный момент действует запрет на посещение лесов. Сегодня это практически все районы Гомельской и Брестской областей, а также часть регионов Гродненской и Витебской областей