Шендерович: Если Сенцов умрет, судьба России будет незавидной 2.06.2018, 13:27

Виктор Шендерович

Фото: DELFI

Российский писатель и публицист призывает к солидарности с узником Кремля Олегом Сенцовым.

«Если Сенцов умрет, это, помимо человеческой трагедии, означает некоторую, как мне кажется, бесповоротную кровавую черту для истории. Судьба страны, в которой умирает, держа голодовку, политический заключенный, будет незавидной. Это проверено. Бесплатно история такие вещи не отпускает. Я думаю, что западные лидеры – единственные, кто может сегодня сделать невозможной его смерть», – заявил российский писатель Виктор Шендерович Радио Свобода.