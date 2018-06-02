Бенедикт Камбербэтч спас курьера от хулиганов на Бейкер-стрит 2.06.2018, 13:33

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Курьеру благодаря актеру удалось избежать значительных увечий.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, исполнитель главной роли в детективном сериале "Шерлок", спас курьера в центре Лондона, недалеко от Бейкер-стрит.

Именно на Бейкер-стрит, по замыслу автора саги о великом сыщике Артура Конан Дойла, и проживал его литературный персонаж Шерлок Холмс.

Звезда сериала Би-би-си, как сообщают СМИ, ехал в пятницу вечером в такси по улице Мерилебон в центре Лондона с женой Софи Хантер, когда увидел, как четыре человека избивают велосипедиста-разносчика еды.

Камбербэтч, увидев, как кто-то дает велосипедисту по голове бутылкой, бросился на помощь с криком: "Оставьте его в покое!".

"Я схватил одного парня, а Бенедикт второго", - рассказал газете Sun водитель такси Мануэль Диаз.- Камбербэтч знал, что надо делать. Он ничуть не испугался".

"Это был настоящий Шерлок Холмс, сражающийся с четырьмя бандитами за углом Бейкер-стрит", - добавил водитель такси.

Сам актер сказал Sun: "Я сделал это просто потому, что должен был, ну вы понимаете".

Как пишет газета, курьеру благодаря актеру удалось избежать значительных увечий.

"Если бы Бенедикт не вступился, велосипедисту серьезно бы досталось", - подтверждает водитель.

Нападавшим удалось скрыться.