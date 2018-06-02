закрыть
2 июня 2018, суббота, 16:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Президент Эстонии: Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами

2
  • 2.06.2018, 13:45
  • 1,188
Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд призвала Европу не притворяться и не пользоваться эвфемизмами.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) призвала отказаться от эвфемизмов и называть происходящее в Грузии и в Украине войной.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами – война есть война и оккупация есть оккупация", – заявила она на проходящей в Таллине конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери.

По ее словам, вместо этого "в международных кругах по-прежнему, говоря о Грузии и Украине, пользуются такими эвфемизмами как "административная пограничная линия" или "замороженный конфликт".

"Базирующийся на правилах, демократический и либеральный миропорядок сохранится только тогда, когда мы больше не будем притворяться, что на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы более сильных намного важнее, чем свобода государств и народов", – отметила К.Кальюлайд.

"Мы должны хотя бы со своими партнерами и союзниками открыто говорить о том, насколько близко мы находимся к обрыву на скале по сравнению с началом века", – сказала она.

По ее мнению, "что бы мы ни думали о качестве происходящего в Украине, люди Украины свободны. Это очень большое преимущество, которое позволяет выстраивать сильную экономику и правовое государство. Ничто не пропало до тех пор, пока люди могут быть разгневанными на своих политических лидеров без опасений за последствия".


популярное за неделю

Мнение

Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех
Надежда
Надежда Виталий Щигельский
Сон солдата
Сон солдата Аркадий Бабченко