Bloomberg: Дерипаска планирует продать часть своей доли в «Группе ГАЗ» 3 2.06.2018, 13:55

Олег Дерипаска

Миллиардер хочет вывести компанию из-под санкций.

Российский миллиардер Олег Дерипаска планирует продать часть своей доли в компании "Группа ГАЗ", чтобы вывести ее из-под американских санкций, пишет 2 июня Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, Дерипаска намерен продать акции миноритариям холдинга "Русские машины", который контролирует "Группу ГАЗ".

Среди них называется Зигфрид Вулф, экс-глава Magna International. Переговоры продолжают, окончательного решения пока не принято.

Источники подчеркивают, что таким образом российский предприниматель хочет показать готовность отказаться от части принадлежащих ему активов, чтобы США сняли санкции. Окончательное решение будет за Управлением по контролю над иностранными активами, подразделением минфина США.

Накануне стало известно, что бизнесмен Олег Дерипаска перевел британскую фирму Terra Services, связанную с компаниями-владельцами недвижимости во Франции, на Валентину Петровну Дерипаску 1938 года рождения и Павла Езубова 1975 года рождения. Эти фамилии, имена, отчества и даты рождения совпадают с данными матери и двоюродного брата Дерипаски.