Кто есть ху 1 Юрий Федоров

2.06.2018, 14:31

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Аркадий Бабченко

Смерть и воскрешение Аркадия Бабченко высветили многое.

Известие о его гибели показало, как заметил Михаил Горбачев, "кто есть ху". Одни, утирая слезы, сказали, да, мы не согласны с тем, что Бабченко писал и говорил, но как же смели эти сволочи убивать человека лишь за то, что он имел смелость сказать нечто, неприемлемое для власти. Другие — столь же открыто заявили, что предатели должны быть уничтожены. Они мало чем отличаются от великого гуманиста и большого друга сталинских чекистов Максима Горького, во всеуслышание провозгласившего "Если враг не сдается, его уничтожают!", и прочих советских мастеров культуры, призывавших расстреливать врагов народа как бешеных собак. Это — подлость, но, по крайней мере, открытая.

Омерзительнее те, кто, пытаясь сохранить плохо напяленную маску непредвзятого аналитика, давали понять, что Бабченко все же получил по заслугам, а Кремль в этом может быть и не виноват. Редактор сайта Carnegie.Ru некто Александр Баунов бубнил на "Эхо Москвы" "он (Бабченко — Ю.Ф.), конечно, никакой не критик Путина ... он критик Алексея Нарышкина, он критик Александра Баунова, он критик Алексея Венедиктова. Он критик "Эхо Москвы", телеканала "Дождь". Позиция коллективной ответственности в его случае была максималистской. "Это критик России как страны, как нации, как народа, как всего. Кремль на десятом месте в этой истории". Это (убийство Бабченко — Ю.Ф.) "может быть все, что угодно. Тот же чеченский след может возникнуть. Тот же националистический след, все, что угодно". Позиция в полной мере рептильная, но, увы, характерная для столь мутного заведения, которым в последние годы стал Московский центр Карнеги. Но о нем как нибудь в другой раз.

Сейчас же о другом. Как только стало известно, что Бабченко жив и вроде бы здоров, многие из тех, кто скорбел о нем, внезапно возбудились. Да, говорят они, это здорово, что наш друг Аркадий жив, но как же можно было так обманывать общественность?! Это аморально! Взорвана "этическая бомба"! СБУ ничуть не лучше, чем ФСБ! Да и вообще, с реформами в Украине что-то не получается. Люди, знакомые с работой разведки по фильму "Семнадцать мгновений весны", с умным видом судят о том, правильно или неправильно действовала СБУ. Киев должен, настаивает московская тусовка, представить железные или даже железобетонные доказательства, иначе мы не будем ему верить.

Московским псевдооппозиционерам пора успокоиться. Украина, ее власти, СБУ им ничего не должны. Украинское общество может быть признательно, но не более, тем российским гражданам, кто словом или делом помогает ему противостоять российской агрессии. Таких — единицы. Кто, хотелось бы знать, из требующих "железных доказательств" вышел на Красную площадь с плакатом "Руки геть від України"? Или хотя бы прицепил на одежду желто-голубую виньетку? А раз так, то российским интеллектуалам лучше бы не требовать что-либо от Украины, а еще раз подумать о трагической судьбе евразийской империи.

И потом, Украине, на самом деле, не так уж важно, верит или нет ей московская интеллигенция, политический и нравственный потенциалы которой близки к нулю. Евгения Альбац не случайно, почти в отчаянии, заметила"Все мои претензии, конечно, обращены к российской элите или к тому, что принято называть образованным классом, к тем, у кого достаточные заработки, которые позволяют не работать 24 часа 7 дней... Вот к этому образованному классу у меня колоссальные претензии". Это понятно. Российский образованный класс запуган и коррумпирован.

Принципиальная разница между Украиной и Россией в том, что в одной оказалась возможной "революция достоинства", а в другой нет. В украинском обществе есть чувство собственного достоинства, а в российском — нет. Поздней осенью 1989 года чехословацкая госбезопасность разогнала и жестоко избила студенческую демонстрацию в Праге. Ответом стала "бархатная революция". В конце ноября 2013 года полиция Януковича разогнала и избила студентов и школьников на Майдане незалежности. Через три месяца Янукович трусливо сбежал в Россию. И в том, и в другом случае власть перешла нравственную красную черту. И тогда общество сказало: "Хватит. Власть, избивающая детей, не имеет права на существование". В России Национальная гвардия избивает молодежь, а бандиты в казачьей форме калечат их нагайками. Народ безмолвствует.

Впрочем, все это уже было. После похорон юнкеров, убитых в 1917 году, все "пошли по домам под шумок толковать, — печально пел Александр Вертинский, — что пора положить бы конец безобразию, что и так уже скоро мы начнем голодать". Чем это кончилось, известно. Нетрудно понять, к чему идет нынешняя Россия. Зомбированные массы и коррумпированная интеллигенция открывают дорогу новому тоталитаризму. А Украина, скорее рано, чем поздно, станет нормальной европейской страной, потому что украинская революция — "революция достоинства".

Юрий Федоров, Каспаров.ru