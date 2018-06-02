Российский «Внешэкономбанк» сократит половину сотрудников 3 2.06.2018, 14:36

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Фото: Lenta.ru

Банк покинут около 900 человек.

Руководство российской государственной корпорации "Внешэкономбанк" (ВЭБ) намерено сократить почти половину штата. Об этом говорится в сообщении ВЭБ, имеющемся в распоряжении РБК.

В ВЭБ пояснили, что "существенно меняют подход к бизнесу и проблемным активам", поэтому некоторые функции могут стать для них избыточными. В связи с этим в банке намерены уволить 40–50% сотрудников, около 900 человек.

Во "Внешэкономбанке" подчеркнули, что решение об увольнении работников было принято по итогам аудита текущего состояния компании.

По данным издания "Коммерсантъ", госкорпорация также намерена почти полностью отказаться от парка служебных автомобилей.

"Внешэкономбанк" – государственная корпорация, 100% которой принадлежит российскому правительству. 25 мая президент РФ Владимир Путин назначил главой "Внешэкономбанка" бывшего первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.