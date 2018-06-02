Минчанин сделал картофельную пушку 6 2.06.2018, 14:43

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ФОто; onliner.by

Дальность — больше 100 метров.

Михаил по образованию инженер-механик. Картофельную пушку он сделал лет 14 назад ради прикола, сообщает Onliner.by.

Из пушки, как настоящий белорус, он палит картофелем, свеклой и морковью, но иногда использует даже апельсины и яблоки.

Подобную конструкцию он увидел на одном из американских сайтов. В конструкции мужчина использовал электрошокер.

— Попробовал пострелять — действует. Дальность — больше 100 метров, — вспоминает мужчина. — Потом озадачился целью создать тусовку, как это делают американцы: собираются семьями на лужайке, стреляют тыквами, апельсинами, картошкой — в общем, весело проводят время, попивая пивко.

– Недавно я решил написать электронное обращение в Госкомитет судебных экспертиз. Мол, вот есть такая картофельная пушка, какое будет ваше мнение по этому поводу. Меня переадресовали к криминалистам. Экспертиза стоила 20 рублей. Но согласились: «Привозите, посмотрим, что это за штука».

Когда мужчина привез экспертам пушку, картошку, яблоки, апельсины, свеклу для теста, те чуть не свалились со стульев от хохота, но экспертизу провели.

— Они признали, что пушка не является огнестрельным оружием, я теперь могу спокойно стрелять из нее, — говорит мужчина.