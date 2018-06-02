«Не играйте с террористами»: в Киеве прошла акция в поддержку Сенцова 2.06.2018, 14:52

Фото: gordonua.com

Акция прошла на Майдане Независимости.

В Киеве на Майдане Незалежности 2 июня прошла акция #SaveOlegSentsov в подержку режиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил голодовку в российской тюрьме, и еще более 60-ти украинских политзаключенных в РФ.

Как сообщает "Гордон", участники пришли с плакатами "Рейх кристализируется", "Свободу всем политзаключенным", "Не играйте с террористами", "70 заложников Кремля надеются на "Большую семерку" и другими.. Также на митинг принесли плакат красного цвета, на котором каждый мог написать, за что бы дал "красную карточку" Кремлю.

Фото: gordonua.com

Фото: gordonua.com

Фото: gordonua.com

Фото: gordonua.com