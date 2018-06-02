Брестчанки снова собираются протестовать «против свинца» 2.06.2018, 14:59

ФОто: racyja.com

Три женщины подали заявку местным властям, чтобы выйти на два пикета против завода «IPOWER», который строится в СЭЗ под Брестом.

Пикеты запланированы на 19 и 26 июня и будут носить название «Брестчанка против свинца»:

- Очень опасные производства будут на этом предприятии. Литейные производства - это 13 тысяч тонн. 85 тонн свинца и свинцовых сплавов плавится каждый день. Из этих сплавов получается оксид свинца - чрезвычайно опасное вещество. Будет много серной кислоты, химик объясняла, как это опасно, - сказали заявительницы «Радыё Рацыя».

Уже пять месяцев брестчане и жители предместий борются против строительства аккумуляторного завода компании «IPOWER», так как считают это производство вредным. Было собрано около 40 тысяч подписей против стройки, неоднократно проведены разрешенные и неразрешенные местными властями массовые акции протеста. Благодаря работе блогеров стали известны скрытые факты, касающиеся строительства завода.