Глава Пентагона обвинил Китай в «запугивании и принуждении» 2.06.2018, 15:08

Джеймс Мэттис

Политика Китая в Южно-Китайском море серьезно контрастирует с открытостью стратегии США.

В ходе саммита в Сингапуре министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что размещение Китая систем вооружений на искусственных островах в Южно-Китайском море имеет целью запугать и принудить к подчинению другие страны в регионе.

Об этом сообщил The Guardian.

Глава ведомства подчеркнул, что ни одно государство не может доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Политика Китая в Южно-Китайском море серьезно контрастирует с открытостью стратегии США и ставит под сомнение цели КНДР," - сказал Мэттис.

Мэттис также сообщил, что США будут продолжать предоставлять военную технику и услуги Тайваню и противодействовать любым попыткам изменить статус-кво. Китай при этом настаивает, что остров является частью территории КНДР и грозится при необходимости взять его под контроль силой.

Однако сразу после заявления о Тайване глава Пентагона отметил, что США приветствуют сотрудничество с Китаем "везде, где это возможно" и признался, что принял приглашение Пекина посетить Китай в ближайшее время.

Неизвестно, остается ли это приглашение в силе после конференции в Сингапуре.