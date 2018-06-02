Синоптики о погоде на воскресенье: ночью грозы, днем до +29°С 2.06.2018, 15:10

В Беларусь будет поступать теплая воздушная масса из Западной Европы.

Кратковременные дожди и грозы прогнозируются в воскресенье ночью в отдельных районах Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье в страну будет поступать теплая воздушная масса из Западной Европы. Поэтому ожидается в основном теплая погода.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем преимущественно без осадков.

Температура воздуха минимальная ночью и утром составит от +12°С до +17°С, максимальная днем от +24°С до +29°С. Ветер северо-западный умеренный, при грозах — порывистый.